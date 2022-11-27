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    Личка — об отказе «Краснодару»: Неправильно убегать сейчас в другую команду

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    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, почему не ушел работать в «Краснодар».

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Решение остаться в "Оренбурге" принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от "Краснодара" — приятно. Они оценивают мою работу.

    Я хочу закончить этот сезон в "Оренбурге", остаться там, где мы сейчас — на седьмом месте.

    Мы тяжело работали, вернулись в РПЛ, поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду.

    У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там — посмотрим, что будет дальше», — сказал тренер «Чемпионату».

    Напомним, Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.

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