Личка — об отказе «Краснодару»: Неправильно убегать сейчас в другую команду

Главный тренеррассказал, почему не ушел работать в

«Решение остаться в "Оренбурге" принял я, пообщался с президентом. Когда тебе поступает предложение от "Краснодара" — приятно. Они оценивают мою работу.

Я хочу закончить этот сезон в "Оренбурге", остаться там, где мы сейчас — на седьмом месте.

Мы тяжело работали, вернулись в РПЛ, поэтому будет неправильным убежать сейчас в другую команду.

У меня отличные человеческие отношения с президентом и спортивным директором. До лета я буду работать, а там — посмотрим, что будет дальше», — сказал тренер «Чемпионату».

Напомним, Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года.