ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду пока что без клуба«Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • 15:12
    • Братья Азары в стартовом составе Бельгии на матч с Марокко
  • 15:05
    • «Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы
  • 14:57
    • Сборная Коста-Рики вырвала победу у Японии в матче ЧМ-2022
    Все новости спорта

    КАМАЗ не смог победить «Краснодар-2»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Краснодар-2 КамАЗ
    В матче 20-го тура Первой лиги «Краснодар-2» на своем поле сыграл вничью с челнинским КАМАЗом — 2:2.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В составе хозяев голами отметились Руслан Апеков и Рустам Халназаров.

    За челнинцев забивали Никита Кирсанов и Александр Гаглоев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Краснодар-2 — КамАЗ 2:2
    Голы: 0:1 Никита Кирсанов (13'), 1:1 Руслан Апеков (17'), 1:2 Александр Гаглоев (64'), 2:2 Рустам Халназаров (86') Краснодар-2: Руслан Апеков (Рустам Халназаров, 71'), Harutyunyan G., Дмитрий Кратков, Kutovoy M. (Владислав Самко, 46'), Ираклий Манелов, Plotnikov N. (Kuchugura D., 71'), Puzanov S. (Давид Кокоев, 86'), Shtepa M., Михаил Сухорученко, Вячеслав Якимов (Nduka I. D., 71'), Григорий Жилкин КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов (Isik A., 80'), Никита Кирсанов, Валентин Пальцев (Ильнур Бадртдинов, 16'), Антон Полюткин, Сергей Серченков (Tarasenko Z., 74'), Даниил Шамкин (Илья Голятов, 80'), Дамир Таликин, Николай Толстопятов Предупреждения: Антон Полюткин (23'), Юрий Кириллов (26'), Михаил Сухорученко (43'), Shtepa M. (64'), Nduka I. D. (87')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Зенит» реванш у «Спартака» за разгром в Москве?
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Кто выиграет битву Испании и Германии?
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Одержит ли Хорватия первую победу на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.13
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хорватия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Португалия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бразилия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бельгия — Марокко
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры