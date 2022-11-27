КАМАЗ не смог победить «Краснодар-2»

В составе хозяев голами отметились Руслан Апеков и Рустам Халназаров.
За челнинцев забивали Никита Кирсанов и Александр Гаглоев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Краснодар-2 — КамАЗ 2:2
Голы: 0:1 Никита Кирсанов (13'), 1:1 Руслан Апеков (17'), 1:2 Александр Гаглоев (64'), 2:2 Рустам Халназаров (86') Краснодар-2: Руслан Апеков (Рустам Халназаров, 71'), Harutyunyan G., Дмитрий Кратков, Kutovoy M. (Владислав Самко, 46'), Ираклий Манелов, Plotnikov N. (Kuchugura D., 71'), Puzanov S. (Давид Кокоев, 86'), Shtepa M., Михаил Сухорученко, Вячеслав Якимов (Nduka I. D., 71'), Григорий Жилкин КамАЗ: Алексей Мамин, Арсен Адамов, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов (Isik A., 80'), Никита Кирсанов, Валентин Пальцев (Ильнур Бадртдинов, 16'), Антон Полюткин, Сергей Серченков (Tarasenko Z., 74'), Даниил Шамкин (Илья Голятов, 80'), Дамир Таликин, Николай Толстопятов Предупреждения: Антон Полюткин (23'), Юрий Кириллов (26'), Михаил Сухорученко (43'), Shtepa M. (64'), Nduka I. D. (87')