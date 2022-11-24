Мостовой: Временами Гана смотрелась интереснее Португалии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Временами Гана смотрелась интереснее Португалии. Сборным Ганы, Камеруна и Сенегала по уровню не хватало дисциплины.
В некоторых моментах надо быть хладнокровнее! Никому не уступали, но обратите внимание — все три сборные проиграли. У них всегда такая беда была.
Пенальти, который пробил Роналду, вообще нельзя ставить. Идет борьба. Абсолютно ничего страшного на поле не произошло.
А в конце был удивительный момент: как вратарь мог забыть, что за спиной стоит игрок? Начудил он знатно! Если в первых матчах и можно было проиграть, то во-вторых уже все решается. Пособраннее надо быть», — цитирует Мостового Sport24.
Следующий матч сборная Португалии проведет 28 ноября с Уругваем.