Мостовой: Временами Гана смотрелась интереснее Португалии

Бывший российский футболистпрокомментировал победы сборной Португалии в матче группового этапа ЧМ с Ганой (3:2).

«Временами Гана смотрелась интереснее Португалии. Сборным Ганы, Камеруна и Сенегала по уровню не хватало дисциплины.

В некоторых моментах надо быть хладнокровнее! Никому не уступали, но обратите внимание — все три сборные проиграли. У них всегда такая беда была.

Пенальти, который пробил Роналду, вообще нельзя ставить. Идет борьба. Абсолютно ничего страшного на поле не произошло.

А в конце был удивительный момент: как вратарь мог забыть, что за спиной стоит игрок? Начудил он знатно! Если в первых матчах и можно было проиграть, то во-вторых уже все решается. Пособраннее надо быть», — цитирует Мостового Sport24.

Следующий матч сборная Португалии проведет 28 ноября с Уругваем.