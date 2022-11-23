Тренер Марокко: Мы временами слишком уважали Хорватию и допустили много ошибок

Валид Реграги Фото: globallookpress.com
«Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.
Мы старались действовать единым кулаком, но, возможно, временами мы относились к ним слишком уважительно. Мы устали в конце, но это хороший результат.
Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали.
Мы допустили много технических ошибок в центре поля. Сейчас у нас осталось 4 дня, чтобы поработать и восстановиться», — цитирует тренера Morocco Latest News.
В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье, 27 ноября сборная Марокко сыграет со сборной Бельгии.