ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч ЧМ-2022Дневник ЧМ-2022. Позор Аргентины, сэйвы на любой вкус и бенефис Жиру
  • 18:01
    • Сборная Германии проиграла Японии на ЧМ-2022
  • 18:32
    • Педри, Гави и Бускетс выйдут в стартовом составе Испании на матч с Коста-Рикой
  • 18:12
    • «Динамо» уступило «Ахмату» в Кубке России
  • 14:55
    • Хорватия и Марокко не смогли открыть счет. На ЧМ-2022 зафиксирована третья нулевая ничья
    Все новости спорта

    Тренер Марокко: Мы временами слишком уважали Хорватию и допустили много ошибок

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Марокко Сборная Хорватии ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

    Валид Реграги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валид Реграги

    «Нам противостояла отличная команда. У них очень сильная полузащита.

    Мы старались действовать единым кулаком, но, возможно, временами мы относились к ним слишком уважительно. Мы устали в конце, но это хороший результат.

    Мы по-прежнему в гонке за выход в плей-офф. К сожалению, те немногие возможности, которые у нас были, мы не реализовали.

    Мы допустили много технических ошибок в центре поля. Сейчас у нас осталось 4 дня, чтобы поработать и восстановиться», — цитирует тренера Morocco Latest News.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В следующем матче ЧМ-2022 в воскресенье, 27 ноября сборная Марокко сыграет со сборной Бельгии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ощутит ли Испания проблемы с Коста-Рикой?
  • Испания — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Забьют ли канадцы свой первый гол на мундиалях?
  • Бельгия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забить получится не у всех
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Коста-Рика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Бразилия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Португалия — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Севенти Сиксерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торонто Рэпторс — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры