Саудовская Аравия забила два гола Аргентине в начале второго тайма

Саудовская Аравия дважды забила Аргентине в начале второго тайма Фото: globallookpress.com
Аргентинцы вышли вперед на 10-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.
При этом еще три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда.
Сразу после перерыва Саудовская сравняла счет. На 48-й минуте отличился Салех Аль‑Шехри .
А еще через пять минут саудовцы забили второй гол, автором которого стал Салем Аль‑Давсари.
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