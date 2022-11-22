Саудовская Аравия забила два гола Аргентине в начале второго тайма

Сборнаяпроигрываетв начале второго тайма матча первого тура группового этапа ЧМ-2022.

Аргентинцы вышли вперед на 10-й минуте, когда Лионель Месси реализовал пенальти.

При этом еще три гола Аргентины в первом тайме были отменены из-за офсайда.

Сразу после перерыва Саудовская сравняла счет. На 48-й минуте отличился Салех Аль‑Шехри .

А еще через пять минут саудовцы забили второй гол, автором которого стал Салем Аль‑Давсари.

Следить за матчем Аргентина — Саудовская Аравия можно в специальной трансляции LiveSport.Ru.