Фердинанд об уходе Роналду: Думаю, что теперь обе стороны в восторге

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»высказался насчет ситуации с Криштиану Роналду. Клуб сообщил о разрыве контракта с футболистом.

«Думаю, что теперь обе стороны в восторге. Очевидно, что он давал это интервью с мыслью, что хочет уйти из клуба. Был недоволен, ясно дал всем это понять. Теперь все довольны.

Куда он перейдет? Не знаю. Думаю, это зависит от мотивации. Лига чемпионов, деньги? Просто продолжать играть где‑нибудь в хорошем климате? Процесс выбора будет происходить за кулисами, но мы все скоро узнаем», — приводит слова Фердинанда Express.

Напомним, что МЮ принял решение расторгнуть контракт с футболистом после его скандального интервью.