L’Equipe: Бензема не сыграет с Австралией и вряд ли выступит на ЧМ-2022

Выступление форварда сборной Франциина ЧМ-2022 в Катаре маловероятно, сообщает L’Equipe

По сведениям издания, футболист не примет участия в матче с Австралией 22 ноября из-за мышечной травмы.

Во время тренировки 19 ноября Карим почувствовал острую боль в левом квадрицепсе. Отметим, что Бензема восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена. Он впервые тренировался в общей группе сборной Франции.

В субботу, 19 ноября, будет проведена МРТ, которая окончательно прояснит характер и тяжесть травмы, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что Бензема, скорее всего, не сыграет на турнире в Катаре.

Если француз не сможет сыграть на чемпионате мира, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет заменить его в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.

В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в Ла Лиге за «Реал» и забил 5 голов.

Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.