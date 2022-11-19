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    L’Equipe: Бензема не сыграет с Австралией и вряд ли выступит на ЧМ-2022

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    Выступление форварда сборной Франции Карима Бензема на ЧМ-2022 в Катаре маловероятно, сообщает L’Equipe.

    Карима Бензема
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    Карима Бензема

    По сведениям издания, футболист не примет участия в матче с Австралией 22 ноября из-за мышечной травмы.

    Во время тренировки 19 ноября Карим почувствовал острую боль в левом квадрицепсе. Отметим, что Бензема восстанавливается после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена. Он впервые тренировался в общей группе сборной Франции.

    В субботу, 19 ноября, будет проведена МРТ, которая окончательно прояснит характер и тяжесть травмы, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что Бензема, скорее всего, не сыграет на турнире в Катаре.

    Если француз не сможет сыграть на чемпионате мира, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сможет заменить его в заявке до вечера понедельника, 21 ноября.

    В текущем сезоне обладатель «Золотого мяча» провел 7 матчей в Ла Лиге за «Реал» и забил 5 голов.

    Свой первый матч на ЧМ-2022 Франция проведет против сборной Австралии 22 ноября. 26-го числа действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

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