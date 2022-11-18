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    Карасев обслужит матч «Краснодара» и «Локомотива» в Кубке России

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    В РФС назвали арбитров, которые будут обслуживать матчи 5-го тура Кубка России Пути РПЛ.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    22 ноября, вторник
    • «Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Чебан. Ассистенты: Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов. Резервный судья, Владимир Сельдяков.
    • «Урал» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков. Ассистенты: Алексей Ширяев, Сергей Каруненко. Резервный судья, Артем Смолин.
    • «Торпедо» — «Сочи»: судья — Артур Федоров. Ассистенты: Дмитрий Семенов, Хамид Талаев. Резервный судья, Олег Соколов.

    23 ноября, среда
    • «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев. Ассистенты: Максим Гаврилин, Владимир Миневич. Резервный судья: Сергей Цыганок.
    • «Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян. Ассистенты: Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов. Резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Кукуляк.
    • «Оренбург» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой. Ассистенты: Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов. Резервный судья — Сергей Куликов.
    • «Ахмат» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников. Ассистенты: Егор Болховитин, Роман Милюченко. Резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Сергей Лапочкин.
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