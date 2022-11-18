Карасев обслужит матч «Краснодара» и «Локомотива» в Кубке России

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
22 ноября, вторник
- «Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Чебан. Ассистенты: Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов. Резервный судья, Владимир Сельдяков.
- «Урал» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков. Ассистенты: Алексей Ширяев, Сергей Каруненко. Резервный судья, Артем Смолин.
- «Торпедо» — «Сочи»: судья — Артур Федоров. Ассистенты: Дмитрий Семенов, Хамид Талаев. Резервный судья, Олег Соколов.
23 ноября, среда
- «Краснодар» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев. Ассистенты: Максим Гаврилин, Владимир Миневич. Резервный судья: Сергей Цыганок.
- «Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян. Ассистенты: Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов. Резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Кукуляк.
- «Оренбург» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой. Ассистенты: Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов. Резервный судья — Сергей Куликов.
- «Ахмат» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников. Ассистенты: Егор Болховитин, Роман Милюченко. Резервный судья — Антон Фролов; инспектор — Сергей Лапочкин.