Шомуродов: Карпин мог бы работать в Италии. Его советы помогли мне адаптироваться в Европе

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистанаподелился воспоминаниями от работы под руководством главного тренера сборной России

Шомуродов играл за «Ростов» Карпина с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». Сейчас Элдор выступает за «Рому».

«Ожидания от матча с Россией? Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с ними. Жду, что будет интересный матч.

Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно: в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в "Ростове", через его советы в Европе мне было легче. Мы работали очень много по тактике в "Ростове", поэтому да, Карпин мог бы работать в Серии А», — приводит слова Шомуродова «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдет 20 ноября в Ташкенте.