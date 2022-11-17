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    Шомуродов: Карпин мог бы работать в Италии. Его советы помогли мне адаптироваться в Европе

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Рома
    Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился воспоминаниями от работы под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    Шомуродов играл за «Ростов» Карпина с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». Сейчас Элдор выступает за «Рому».

    «Ожидания от матча с Россией? Не могу ничего такого сказать, потому что мы ни разу до этого не играли с ними. Жду, что будет интересный матч.

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    • Главное воспоминание о Карпине? Могу сказать одно: в Европе, как я начал играть, много его советов помогали мне привыкнуть. В плане профессионализма он мне очень помогал в "Ростове", через его советы в Европе мне было легче. Мы работали очень много по тактике в "Ростове", поэтому да, Карпин мог бы работать в Серии А», — приводит слова Шомуродова «Матч ТВ».

    Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана пройдет 20 ноября в Ташкенте.

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