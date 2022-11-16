Роналду о Рангнике: Я не считал его наставником

Нападающийвысказал свое мнение о работе бывшего главного тренера команды, который покинул свой пост в мае 2022 года.

Португальский футболист отметил, что не считал Рангника своим боссом.

«Конечно, я с уважением принял решение о его назначении, мы должны были называть его боссом, потому что он взял на себя эту работу, несмотря ни на что.

Всех тренеров, которые были у меня в карьере, я называю боссами, потому что, если они берут на себя эту работу, мы должны называть их так.

Но в глубине своей души я никогда не считал его боссом, потому что я видел некоторые моменты, с которыми был не согласен», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Португальский футболист в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился одним голом.