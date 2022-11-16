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    Роналду о Рангнике: Я не считал его наставником

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказал свое мнение о работе бывшего главного тренера команды Ральфа Рангника, который покинул свой пост в мае 2022 года.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Португальский футболист отметил, что не считал Рангника своим боссом.

    «Конечно, я с уважением принял решение о его назначении, мы должны были называть его боссом, потому что он взял на себя эту работу, несмотря ни на что.

    Всех тренеров, которые были у меня в карьере, я называю боссами, потому что, если они берут на себя эту работу, мы должны называть их так.

    Но в глубине своей души я никогда не считал его боссом, потому что я видел некоторые моменты, с которыми был не согласен», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

    Португальский футболист в нынешнем сезоне провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отметился одним голом.

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