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    Игрок «Рубина» не попал в окончательный состав сборной Ганы на ЧМ-2022

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    Тренерский штаб сборной Ганы назвал окончательный состав команды на чемпионат мира в Катаре.

    Мохаммед Кудус
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    Мохаммед Кудус

    В список из 26-ти футболистов не попал не попал нападающий казанского «Рубина» Джоэль Фамейе, который был в расширенном составе.

    Вратари: Абдул Манаф Нурудин («Эйпен»), Ибрахим Данлад («Асанте Котоко»), Лоуренс Ати-Зиджи («Сенкт-Галлен»).

    защитники: Денис Одои («Брюгге»), Тарик Лэмпти («Брайтон»), Алиду Сейду («Клермон»), Дэниел Амарти («Лестер»), Джозеф Айду («Сельта»), Александер Джику («Страсбур»), Мохамед Салису («Саутгемптон»), Баба Рахман («Рединг»), Гидеон Менса («Осер»).

    полузащитники: Андре Айю («Аль-Садд»), Томас Парти («Арсенал»), Элиша Овусу («Гент»), Салис Абдул Самед («Ланс»), Мохаммед Кудус («Аякс»), Даниэль-Кофи Кьере («Фрайбург»).

    нападающие: Дэниел Африйе («Хартс оф Оук»), Камал Сова («Брюгге»), Абдул Иссааку («Спортинг»).

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