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    «Сампдория» на своем поле проиграла «Лечче»

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    «Сампдория» на своем поле проиграла «Лечче» (0:2) в матче 15-го тура итальянской Серии А.

    «Лечче»
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    «Лечче»

    Первый гол был забит на 46-й минуте первого тайма. Нападающий «Лечче» Лоренцо Коломбо вывел свою команду вперед.

    На 83-й минуте гости забили 2-й гол, гарантировав себе победу в этом матче. Отличился Ламек Банда с передачи все того же Лоренцо Коломбо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Лечче 0:2
    Голы: 0:1 Лоренцо Коломбо (45 + 1'), 0:2 Ламек Банда (83') Сампдория: Эмиль Аудеро, Алекс Феррари, Джейсон Мурильо (Фабио Квальярелла, 81'), Бруно Амионе, Бартош Берешиньски (Томмазо Ауджелло, 46'), Томас Ринкон, Гонсало Вильяр (Херард Йепес, 46'), Мехди Лери, Филип Джуричич (Валерио Верре, 56'), Маноло Габбьядини, Daniele Montevago (Франческо Капуто, 56') Лечче: Федерико Ди Франческо (Реми Уден, 77'), Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 84'), Габриэл Стрефезза (Ламек Банда, 71'), Хоан Гонсалес, Мортен Юльманн, Алексис Блен (Кристоффер Аскильдсен, 71'), Антонино Галло, Самуэль Юмтити, Марин Понграчич (Валентен Жендрей, 71'), Федерико Баскиротто, Владимиро Фальконе Предупреждения: Бруно Амионе (33'), Филип Джуричич (37'), Самуэль Юмтити (45'), Хоан Гонсалес (57'), Кристоффер Аскильдсен (87')

    После этой встречи «Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А с 6-ю очками в активе. «Лечче» располагается на 15-й строчке (15 очков).

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