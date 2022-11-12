Аке высказался о предстоящей игре против сборной Сенегала на чемпионате мира

Защитники сборной Нидерландовпрокомментировал предстоящую игру против сборной Сенегала на чемпионате мира.

Футболист отметил важность победы в первом матче на мировом первенстве в Катаре.

«Нас ждут три сложные игры. Первая встреча всегда очень важна: если вы побеждаете, то у вас есть основа для продолжения участия в соревновании. У Сенегала довольно много громких имён: Садио Мане, Калиду Кулибали, Исмаила Сарр.

Несмотря на это, команда немного нам незнакома, может быть, с точки зрения манеры игры. Все команды, с которыми мы столкнёмся, не из Европы, поэтому у нас не так много информации о них, так что будет тяжело. Но штаб подготовит тактику на каждую встречу, чтобы мы были готовы и знали, что делать.

Немного времени на подготовку к матчам? Мы уже привыкли к этому, потому что в клубах такая же ситуация. У нас осталось чуть больше недели, чтобы подготовиться к играм.

Будем смотреть видео, чтобы увидеть игры наших соперников и знать, как под них можно подстроиться», — цитирует слова Аке официальный сайт ФИФА.

Матч между сборной Нидерландов и сборной Сенегала в рамках группового этапа чемпионата мира состоится 21 ноября 2022 года.