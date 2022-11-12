Адиев продлил контракт со сборной Казахстана

Федерация футбола объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды

Новое соглашение с российским специалистом рассчитано до конца 2024 года.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку.

Мы выполнили главную задачу этого сезона — выход в Лигу "В" и я с удовольствием хочу продолжить эту работу с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации поставленных целей», — сказал Адиев.

Под руководством Адиева сборная Казахстана поднялась в дивизион В Лиги наций УЕФА.