Адиев: Мне было бы интересно возглавить сборную России

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о своих шансах возглавить сборную

«Я такими категориями не мыслю. Понятно, что в сборной России сильные футболисты.

Благодаря работе в Казахстане я знаю, какая это ответственность и привилегия — быть тренером сборной, представлять свою страну.

Конечно, мне это было бы интересно. Но ждать или мечтать об этом я не буду. Если когда-нибудь это произойдет, то я с большим удовольствием рассмотрю вопрос и для меня это будет честь.

А если не произойдет — поверьте, менее счастливым я от этого не стану», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

В настоящее время сборную России возглавляет Валерий Карпин.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.