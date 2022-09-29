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    Адиев: Мне было бы интересно возглавить сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о своих шансах возглавить сборную России.

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    «Я такими категориями не мыслю. Понятно, что в сборной России сильные футболисты.

    Благодаря работе в Казахстане я знаю, какая это ответственность и привилегия — быть тренером сборной, представлять свою страну.

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    • Конечно, мне это было бы интересно. Но ждать или мечтать об этом я не буду. Если когда-нибудь это произойдет, то я с большим удовольствием рассмотрю вопрос и для меня это будет честь.

    А если не произойдет — поверьте, менее счастливым я от этого не стану», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

    В настоящее время сборную России возглавляет Валерий Карпин.

    Напомним, ранее стало известно, что сборная России не примет участия в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

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