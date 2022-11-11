«Боруссия» М одолела дортмундских одноклубников

на своем поле победила одноклубников из Дортмунда (4:2) в 15-м туре регулярного чемпионата Бундеслиги.

Уже на 4-й минуте матча хозяева открыли счет, отличился Йонас Хофман с передачи Ларса Штиндля. Дортмундская «Боруссия» сумела сравнять счет к 19 минуте встречи, гол забил Юлиан Брандт.

К 30-й минуте матча «Боруссия» Мюнхенгладбах уже имела комфортное преимущество в счете — 3:1. Сначала Рами Бенсебаини на 26-й минуте вывел свою команду вперед, а затем Марку Тюрам удваивоил преимущество хозяев.

До конца первого тайма у дортмундской «Боруссии» получилось сократить отставание до минимума. Нико Шлоттербек на 40-й минуте пробил голкипера соперников Яна Ольшовски.

В начале второго тайма хозяева вернули преимущество в 2 мяча. На 46-й минуте матча отличился Куадио Коне.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Боруссия Д 4:2 Голы: 1:0 Йонас Хофман (4'), 1:1 Юлиан Брандт (19'), 2:1 Рами Бенсебаини (26'), 3:1 Марку Тюрам (30'), 3:2 Нико Шлоттербек (40'), 4:2 Куадио Коне (46') Боруссия М: Jan Jakob Olschowsky, Джозеф Скалли, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Рами Бенсебаини, Юлиан Вайгль, Куадио Коне (Коу Итакура, 88'), Йонас Хофман (Лука Нец, 90'), Кристоф Крамер (Патрик Херрман, 46'), Ларс Штиндль (Nathan N`Goumou Minpole, 90'), Марку Тюрам Боруссия Д: Юссуфа Мукоко, Дониелл Мален (Карим Адейеми, 72'), Юлиан Брандт, Джованни Рейна (Торган Азар, 46'), Эмре Джан (Салих Озкан, 60'), Джуд Беллингхэм, Рафаэл Геррейру, Нико Шлоттербек (Антони Модест, 60'), Матс Хуммельс (Антониос Пападопулос, 78'), Никлас Зюле, Грегор Кобель Предупреждения: Ларс Штиндль (9'), Матс Хуммельс (25'), Рафаэл Геррейру (34')

После этого матча «Боруссия» М занимает 7-ю строчку (22 очка) в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская команда сохраняет 6-е место (25).