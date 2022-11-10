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    Гол и ассист Влашича помогли «Торино» обыграть «Сампдорию»

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    В матче 14-го тура чемпионата Италии «Торино» одержал домашнюю победу над «Сампдорией» — 2:0.

    «Торино»
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    «Торино»

    Счет в матче был открыт на 29-й минуте. Неманья Радоньич в центральной зоне отдал пас вперёд Николе Влашичу, подстроился под ответный пас и покатил мяч в левый угол.

    На 59-й минуте получив мяч в левой половине штрафной «Сампдории» от Радоньича, Влашич с разворота низом отправил мяч точнёхонько в дальний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Сампдория 2:0
    Голы: 1:0 Неманья Радоньич (29'), 2:0 Никола Влашич (59') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Перр Схюрс (Алессандро Буонджорно, 22'), Рикардо Родригес, Уилфрид Стефан Синго, Самуэле Риччи, Кароль Линетти, Мергим Войвода, Неманья Радоньич (Demba Seck, 88'), Алексей Миранчук, Никола Влашич (Эмирхан Илькхан, 90') Сампдория: Daniele Montevago, Франческо Капуто, Томмазо Ауджелло, Филип Джуричич (Маноло Габбьядини, 68'), Херард Йепес (Валерио Верре, 68'), Томас Ринкон (Гонсало Вильяр, 83'), Бартош Берешиньски, Бруно Амионе (Никола Мурру, 83'), Омар Коллей, Джейсон Мурильо (Алекс Феррари, 70'), Эмиль Аудеро Предупреждения: Самуэле Риччи (7'), Бруно Амионе (20'), Херард Йепес (52'), Омар Коллей (81') Удаление: D.Stankovic (60')

    В параллельном матче «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Салернитаной» — 2:1.

    Хозяева открыли счет на 15-й минуте — отличился полузащитник Джакомо Бонавентура.

    На 55-й минуте сенегальский форвард Булайе Диа сравнял счет, но сербский нападающий Лука Йович на 88-й минуте принес победу флорентийцам.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Салернитана 2:1
    Голы: 1:0 Джакомо Бонавентура (15'), 1:1 Булайе Диа (55'), 2:1 Лука Йович (81') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 77'), Софьян Амрабат, Роландо Мандрагора (Антонин Барак, 77'), Жонатан Иконе, Джакомо Бонавентура (Альфред Дункан, 84'), Кристиан Куаме (Риккардо Сапонара, 63'), Артур Кабрал (Лука Йович, 77') Салернитана: Федерико Бонаццоли (Булайе Диа, 46'), Кшиштоф Пёнтек, Паскуале Маццокки (Домагой Брадарич, 75'), Тонни Триндаде Вильена (Джулио Маджоре, 46'), Лассана Кулибали (Эрик Ботхейм, 84'), Эмиль Бохинен (Иван Радованович, 59'), Антонио Кандрева, Лоренцо Пирола, Флавьюс Данильюк, Дилан Бронн, Луиджи Сепе Предупреждение: Иван Радованович (90 + 4')

    «Салернитана» на 9-й строке таблицы Серии А с 17 очками. «Торино», также с 17 очками на 10-м месте.

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» с 16 очками на 13-м месте в Серии А, «Сампдория» с 16 очками на 17-м месте.

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