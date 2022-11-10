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    Роберто Мартинес о вызове Лукаку: Есть ощущение, что он сыграет ключевую роль

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил свой выбор касательно вызова Ромелу Лукаку в состав на чемпионат мира.

    Роберто Мартинес
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    Роберто Мартинес

    «Касательно Ромелу у нас есть чёткий план. Последние несколько дней были для него позитивными, и на данный момент у нас есть ощущение, что он сможет сыграть свою ключевую роль на групповом этапе, сможет оказать влияние. Но прогнозы по этому поводу делать сложно.

    У нас опытный медперсонал: Витсель тоже получил серьёзную травму перед чемпионатом Европы, но в итоге сыграл. Компани был травмирован перед чемпионатом мира в 2018 году, но к третьей игре уже играл в старте. Так что это не какое-то особенное отношение к Лукаку, а нормальный способ работы», — цитирует Мартинеса журналист Альфредо Педулла.

    Чемпионате мира в Катаре стартует 20 ноября. Бельгия начнет в группе F с Марокко, Канадой и Хорватией.

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