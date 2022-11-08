Осечка «Зенита», «Ростов» — в тройке, «Ахмат» — в Топе

Стартовал второй круг чемпионата России. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. «Спартак» упускает возможность приблизиться. В Топе РПЛ — «Ахмат»

Изменения в турнирной таблице

Начало второй половины россйского первенства принесло много сюрпризов. К, примеру «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. И это лишь в 16-м туре. Осечку допустил и ЦСКА.

Турнирную таблицу коснулись три изменения по итогам игрового дня. К примеру, «Ростов» поднялся на строчку вверх и теперь входит в тройку после «Зенита» и «Спартака». На 4-е место опустился ЦСКА.

Календарь и таблица РПЛ

В первую пятёрку ворвался «Ахмат». Клуб из Грозного обошел таблице «Динамо» (6 место) и «Краснодар» (7 место).

Обменялись местами «Крылья Советов» (10 место) и «Урал» (11 место). Нижняя часть турнирки осталась без изменений.

Первое поражение в сезоне

Лидер чемпионата России — «Зенит» потерпел первое поражение. Невский клуб допустил осечку в домашнем поединке против «Ахмата» (1:2).

Первая 10-ти минутка поединка обернулась катастрофой для «лазурных». Двумя голами у «Ахмата» отметились Харин и Конате. Больше грозненский коллектив не тревожил ворота «Зенита».

Ну а сам клуб из Санкт-Петербурга устроил штурм ворот соперника. 19 ударов и только один достиг цели. На 65-й минуте гол престижа забил Андрей Мостовой.

Несмотря на поражение «Зенит» сохранил 1 место в чемпионате с 39 очками. У футболистов Сергея Семака 6 очков преимущества над «Спартаком».

Сергей Семак после матча с «Ахматом» globallookpress.com

«Ахмат» в свою очередь этой победой сделал рывок вверх. Победители «лазурных» обошли в таблице «Динамо» и «Краснодар».

Подарком не воспользовались

«Спартак» получил прекрасный шанс сократить отставание от питерского коллектива до 4 очков.

Но «красно-белые» упустили победу в гостевом матче против «Сочи». На 7-й минуте поединка счет открыл Квинси Промес. Но под занавес первого тайма Кирилл Заика восстановил равновесие на табло. Так встреча и завершилась боевлй ничьей — 1:1.

Квинси Промес, игрок «Спартака» globallookpress.com

Таким образом «Спартак» набрал 33 балла сократил отставание от «Зенита» до 6 баллов и позволил «Ростову» подобраться к себе вплотную.

В родных стенах южане обыграли «Динамо» (2:1), поднялись на 3 место и набрали 32 очка. Ниже опустился ЦСКА. У «армейцев» 29 баллов. Московский коллектив умудрился проиграть в домашней игре «Пари НН» (0:1).

Другие матчи тура

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Торпедо» (2:0), а «Химки» дома взяли вверх над «Оренбургом» (2:0).

Ещё в двух встречах был зафиксирован мир. «Факел» — «Краснодар» (3:3) и «Урал» — «Локомотив» (2:2).

Тур перед перерывом

17-й тур станет последним в уходящем году. В субботу, 12 ноября «Зенит» отправится в гости к «Торпедо».

В этот же день «Спартак» на выезде сразится с «Локомотивом». У «Ростова» будет рандеву с «Крыльями Советов». А ЦСКА погостит у «Динамо».

Матчи тура пройдут с 11 по 13 ноября. Потом будет зимний перерыв. Возобновятся игры в чемпионате России 5 марта 2023-го года.