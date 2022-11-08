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    Осечка «Зенита», «Ростов» — в тройке, «Ахмат» — в Топе

    РПЛ: Итоги 16-го тура

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    Фрагмент матча «Зенит» — «Ахмат»
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    Фрагмент матча «Зенит» — «Ахмат»
    Стартовал второй круг чемпионата России. «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. «Спартак» упускает возможность приблизиться. В Топе РПЛ — «Ахмат»

    Изменения в турнирной таблице

    Начало второй половины россйского первенства принесло много сюрпризов. К, примеру «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. И это лишь в 16-м туре. Осечку допустил и ЦСКА.

    Турнирную таблицу коснулись три изменения по итогам игрового дня. К примеру, «Ростов» поднялся на строчку вверх и теперь входит в тройку после «Зенита» и «Спартака». На 4-е место опустился ЦСКА.

    Календарь и таблица РПЛ

    В первую пятёрку ворвался «Ахмат». Клуб из Грозного обошел таблице «Динамо» (6 место) и «Краснодар» (7 место).

    Обменялись местами «Крылья Советов» (10 место) и «Урал» (11 место). Нижняя часть турнирки осталась без изменений.

    Первое поражение в сезоне

    Лидер чемпионата России — «Зенит» потерпел первое поражение. Невский клуб допустил осечку в домашнем поединке против «Ахмата» (1:2).

    Первая 10-ти минутка поединка обернулась катастрофой для «лазурных». Двумя голами у «Ахмата» отметились Харин и Конате. Больше грозненский коллектив не тревожил ворота «Зенита».

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    • Ну а сам клуб из Санкт-Петербурга устроил штурм ворот соперника. 19 ударов и только один достиг цели. На 65-й минуте гол престижа забил Андрей Мостовой.

    Несмотря на поражение «Зенит» сохранил 1 место в чемпионате с 39 очками. У футболистов Сергея Семака 6 очков преимущества над «Спартаком».

    Сергей Семак после матча с «Ахматом»
    globallookpress.com

    «Ахмат» в свою очередь этой победой сделал рывок вверх. Победители «лазурных» обошли в таблице «Динамо» и «Краснодар».

    Подарком не воспользовались

    «Спартак» получил прекрасный шанс сократить отставание от питерского коллектива до 4 очков.

    Но «красно-белые» упустили победу в гостевом матче против «Сочи». На 7-й минуте поединка счет открыл Квинси Промес. Но под занавес первого тайма Кирилл Заика восстановил равновесие на табло. Так встреча и завершилась боевлй ничьей — 1:1.

    Квинси Промес, игрок «Спартака»
    globallookpress.com

    Таким образом «Спартак» набрал 33 балла сократил отставание от «Зенита» до 6 баллов и позволил «Ростову» подобраться к себе вплотную.

    В родных стенах южане обыграли «Динамо» (2:1), поднялись на 3 место и набрали 32 очка. Ниже опустился ЦСКА. У «армейцев» 29 баллов. Московский коллектив умудрился проиграть в домашней игре «Пари НН» (0:1).

    Другие матчи тура

    В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты. «Крылья Советов» в гостях обыграли «Торпедо» (2:0), а «Химки» дома взяли вверх над «Оренбургом» (2:0).

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    • Ещё в двух встречах был зафиксирован мир. «Факел»«Краснодар» (3:3) и «Урал»«Локомотив» (2:2).

    Тур перед перерывом

    17-й тур станет последним в уходящем году. В субботу, 12 ноября «Зенит» отправится в гости к «Торпедо».

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    В этот же день «Спартак» на выезде сразится с «Локомотивом». У «Ростова» будет рандеву с «Крыльями Советов». А ЦСКА погостит у «Динамо».

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