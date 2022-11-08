ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи»
  • 18:47
    • Руководство «Манчестер Сити» рассчитывает на продление контракта с Гвардиолой
  • 18:40
    • УЕФА вновь выступил против создания Суперлиги
  • 18:12
    • WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд
  • 15:06
    • «Адмирал» прервал беспроигрышную серию СКА
  • 14:55
    • Президент «Урала»: Не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе
    Все новости спорта

    Наставник «Оренбурга» объяснил, почему не хочет видеть Дзюбу в своей команде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Оренбург РПЛ Футбол России Трансферы
    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что не хотел бы видеть нападающего Артема Дзюбу в составе своей команды.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Артем Дзюба — безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу — нет.

    Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана.

    Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры "Оренбурга".

    Да, дело именно в игровой философии. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам.

    Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю.

    Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков "Оренбурга", выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию.

    Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев.

    Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

    34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Осасуна» «Барселону»?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Второй тайм в Неаполе будет результативным
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • «Бавария» учинит разгром бременцам
  • «Бавария» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.67
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры