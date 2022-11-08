Наставник «Оренбурга» объяснил, почему не хочет видеть Дзюбу в своей команде

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что не хотел бы видеть нападающего Артема Дзюбу в составе своей команды.

«Артем Дзюба — безусловно, большой игрок, он сделал многое для российского футбола. Но если вы ставите вопрос именно так, то я отвечу — нет.

Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана.

Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры "Оренбурга".

Да, дело именно в игровой философии. Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Напротив, с уважением отношусь к его титулам и заслугам.

Повторюсь, это значимая фигура для российского футбола. Как человека я его не знаю. Но это очень умный нападающий! Я не преувеличиваю.

Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков "Оренбурга", выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию.

Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке. Сычевой, Воробьев.

Да и Мансилья может играть на острие. Просто сейчас он у меня действует на фланге», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.