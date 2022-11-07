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    Месси, Ди Мария, Лаутаро и Дибала попали в расширенный список сборной Аргентины на ЧМ-2022

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    Сборная Аргентины объявила расширенный список игроков для участия в чемпионате мира 2022 в Катаре.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Всего в заявке 32 игрока. Из них будет собран костяк команды. Итоговый список тренерский штаб объявит 14 ноября.

    Расширенный список
    • Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»);
    • Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).
    • Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).
    • Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).

    ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Аргентина попала в группу C с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

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