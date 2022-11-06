«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Шинником»

выиграл на своем поле у ярославскогов 17-м туре Первой лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей «СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд Фото: fcska.ru

Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился нападающий гостей Илья Грузнов.

«СКА-Хабаровск» трижды поразил ворота соперника в заключительные 15 минут. Авторами результативных ударов стали Тимур Жамалетдинов (75), Амир Натхо (81) и Александр Иваньков (83).

«СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд, благодаря чему поднялся в турнирной таблице на шестое место — 26 очков. «Шинник» находится на восьмой строчке — 24 очка.