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    «СКА-Хабаровск» одержал волевую победу над «Шинником»

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    «СКА-Хабаровск» выиграл на своем поле у ярославского «Шинника» в 17-м туре Первой лиги.

    «СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд
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    «СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

    Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 53-й минуте отличился нападающий гостей Илья Грузнов.

    «СКА-Хабаровск» трижды поразил ворота соперника в заключительные 15 минут. Авторами результативных ударов стали Тимур Жамалетдинов (75), Амир Натхо (81) и Александр Иваньков (83).

    «СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд, благодаря чему поднялся в турнирной таблице на шестое место — 26 очков. «Шинник» находится на восьмой строчке — 24 очка.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Шинник 3:1
    Голы: 0:1 Gruznov I. (53'), 1:1 Тимур Жамалетдинов (76'), 2:1 Natcho A. (81'), 3:1 Ivankov A. (83') СКА-Хабаровск: Imamov I., Adili M. (Geloyan I., 60'), Aliev S. (Charles Y. J., 61'), Bavin Y. (Natcho A., 76'), Ivankov A., Miroshnichenko N., Musalov M., Petrov I., Rukas T., Starodub D. (Levitskiy D., 77'), Тимур Жамалетдинов (Арсен Адамов, 89') Шинник: Денис Вамбольт, Андрей Батютин, Роман Емельянов (Андрей Хитяев, 46'), Gruznov I. (Евгений Стешин, 67'), Артём Кулишев (Андрей Разборов, 88'), Petrunin D., Pokidyshev N., Денис Самойлов, Андрей Савинов (Игорь Соколов, 46'), Андрей Семёнов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Андрей Савинов (36'), Adili M. (45'), Тимур Жамалетдинов (74')
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