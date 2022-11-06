«Барселона» — «Альмерия»: счет матча 2:0, обзор голов

Уже на 7-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Бальде дошёл до лицевой и навесил в штрафную «Альмерии», Торрес пробил головой, а мяч прилетел в руку Кайки.
Однако Роберт Левандовский не реализовал пенальти. Поляк разбежался и пробил низом — мяч задел штангу и отскочил в сторону.
На 48-й минуте Усман Дембеле убежал по правому флангу, резко сместился к центру, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.
На 62-й минуте Альба с левого фланга навесил во вратарскую, Фати набежал и пробил в упор — Мартинес среагировал. Фрэнки Де Йонг подкараулил отскок и добил мяч в пустые ворота.
Этот матч был последним в карьере защитника каталонского клуба Жерара Пике. Он был заменен на 85-й минуте на Андреаса Кристенсена.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» набрала 34 очка и вышла в лидеры ла лиги. «Альмерия» идет на 15-й строчке — 13 очков.