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    «Барселона» обыграла «Альмерию» в прощальном матче Пике

    «Барселона» — «Альмерия»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 13-го тура чемпионате Испании «Барселона» одержала домашнюю победу над «Альмерией» — 2:0.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    Уже на 7-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Бальде дошёл до лицевой и навесил в штрафную «Альмерии», Торрес пробил головой, а мяч прилетел в руку Кайки.

    Однако Роберт Левандовский не реализовал пенальти. Поляк разбежался и пробил низом — мяч задел штангу и отскочил в сторону.

    На 48-й минуте Усман Дембеле убежал по правому флангу, резко сместился к центру, дошёл до штрафной и аккуратно уложил мяч в дальний угол ворот.

    На 62-й минуте Альба с левого фланга навесил во вратарскую, Фати набежал и пробил в упор — Мартинес среагировал. Фрэнки Де Йонг подкараулил отскок и добил мяч в пустые ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Альмерия 2:0
    Голы: 1:0 Усман Дембеле (48'), 2:0 Френки де Йонг (62') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Жерар Пике (Андреас Кристенсен, 85'), Маркос Алонсо, Жорди Альба, Педри, Серхио Бускетс (Пабло Гавира, 68'), Френки де Йонг, Усман Дембеле (Рафаэл Диас, 68'), Роберт Левандовски, Ферран Торрес (Ансумане Фати, 61') Альмерия: Largie Ramazani, Leo Baptistao (Диего Соуза, 46'), Samu Costa, Гонсало Мелеро (Arnau Puigmal, 69'), Лукас Робертоне (Франсиско Портильо, 79'), Sergio Akieme, Juan Brandariz, Родриго Эли (Inigo Eguaras, 68'), Kaiky Melo (Срджян Бабич, 46'), Убулан Мендес, Fernando Martinez Предупреждения: Kaiky Melo (6'), Ферран Торрес (9'), Усман Дембеле (42')

    Этот матч был последним в карьере защитника каталонского клуба Жерара Пике. Он был заменен на 85-й минуте на Андреаса Кристенсена.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 34 очка и вышла в лидеры ла лиги. «Альмерия» идет на 15-й строчке — 13 очков.

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