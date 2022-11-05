Глушаков заявил, что у него с Гогниевым конфликта нет

Капитан «Химок»заявил, что поговорил с главным тренером командыи уладил конфликт.

«Физическая форма — нормально, но есть небольшой ушиб. Из-за этого не играю? Да. Решены ли вопросы со Спартаком Артуровичем? Поговорили, нормально все. Конфликта в команде нет.

Увидите ли меня на поле в этом году? Думаю, еще пару дней и все. Попали пяткой в икру, из-за этого гематома. Как на команде скажется дисквалификация Гогниева? Это не позитивный момент, посмотрим», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 15-м туре Мир РПЛ «Химки» крупно проиграли «Динамо» (1:6). Гогниев был удален со скамейки запасных в концовке первого тайма, до этого он успел отправить на замену капитана команды Дениса Глушакова, сопроводив его уход в раздевалку нецензурными выражениями. Футболист не стал жать руку тренеру и сразу ушел в подтрибунные помещения.