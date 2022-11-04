«Химки» — «Оренбург»: счет матча 2:0, обзор голов

На 50-й минуте Зуев получил мяч на правом фланге, обработал его там и навесил к дальней штанге ворот гостей. Руденко там выполнил неточную скидку, но мяч удачно отскочил от защитника обратно к нему, и Александр мощно пробил с правой под перекладину.
На 66-й минуте, после неудачного выноса мяча «Оренбургом» из своей штрафной, снаряд достался Долгову. Александр покатил его вдоль линии штрафной на Бутту Магомедова, который быстро обработал его и роскошным кручёным ударом попал практически в девятку.
Команда прервала серию из 15 матчей без побед — на счету химчан 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке России).
Отметим, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев из-за дисквалификации пропускал встречу с «Оренбургом».
«Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Подмосковная команда набрала 12 очков, но остается на предпоследнем, 15-м месте.
В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Сочи» 13 ноября. «Оренубрг» в этот же день дома сыграет с «Краснодаром».