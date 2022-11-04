Глушаков не сыграет с «Оренбургом»

Капитан «Химок»не выйдет на поле в матче 16-го тура РПЛ с «Оренбургом», сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Глушаков не сыграет не из-за конфликта со Спартаком Гогниевым, а из-за травмы.

Напомним, что в прошлой игре против «Динамо» Денис Глушаков был заменен уже по ходу первого тайма. Спартаку Гогниеву не понравилось, как действовал капитан команды на поле. Глушаков после замены направился сразу в раздевалку. Футболист покинул стадион еще до финального свистка.

В текущем сезоне Глушаков провел 18 игр, забил один гол и сделал одну результативную передачу.