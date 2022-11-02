Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев — претенденты на приз лучшему тренеру октября в РПЛ

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
В список кандидатов вошли:
Сергей Семак («Зенит») — 13 очков в 5 матчах, 1-е место;
Гильермо Абаскаль («Спартак») — 13 очков в 5 матчах, 2-е место;
Сергей Ташуев («Ахмат») — 9 очков в 5 матчах, 7-е место;
Марцел Личка («Оренбург») — 10 очков в 5 матчах, 8-е место;
Виктор Гончаренко («Урал») — 13 очков в 5 матчах, 10-е место.
Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований — среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.
Ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку в октябре.