Анчелотти: Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча с «Селтиком»

Главный тренерподвел итоги матча 6-го тура Лиги чемпионов с(5:1).

«Футболисты теперь больше верят в себя. Особенно это касается Вальверде, и это выражается в забитых им голах. А Винисиус научился лучше действовать без мяча. Мы хорошо смогли заменить Бензема.

Сегодня команда была сосредоточенной и не хотела создавать себе проблемы. Мы хотели вернуться домой с хорошим настроением, и это удалось.

Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Он здорово комбинировал с Вальверде и Родриго. Он игрок высокого уровня и умеет менять ход матчей.

У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии. Они еще могут стать лучше.

Не знаю, сколько еще забьет Вальверде, но у него прекрасный удар. Он способен забить еще очень много мячей», — сказал Анчелотти Marca.