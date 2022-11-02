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    Анчелотти: Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча с «Селтиком»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 6-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Футболисты теперь больше верят в себя. Особенно это касается Вальверде, и это выражается в забитых им голах. А Винисиус научился лучше действовать без мяча. Мы хорошо смогли заменить Бензема.

    Сегодня команда была сосредоточенной и не хотела создавать себе проблемы. Мы хотели вернуться домой с хорошим настроением, и это удалось.

    Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Он здорово комбинировал с Вальверде и Родриго. Он игрок высокого уровня и умеет менять ход матчей.

    У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии. Они еще могут стать лучше.

    Не знаю, сколько еще забьет Вальверде, но у него прекрасный удар. Он способен забить еще очень много мячей», — сказал Анчелотти Marca.

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