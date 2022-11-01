Гризманн: Мы не заслужили ни 1/8 финала Лиги чемпионов, ни попадания в Лигу Европы

Нападающийподелился эмоциями после вылета мадридского клуба из еврокубков.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2) и занял четвертое место в группе В.

«Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Мы не заслужили попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов или в Лигу Европы. Нельзя рассчитывать на что-либо, если выигрываешь только один матч за всю групповую стадию.

Нам нужно заткнуться, сжать булки и упорно работать. Нам нечего сказать болельщикам, только поблагодарить за поддержку на нашем стадионе и в гостях. Болельщики этого не заслуживают.

Симеоне? Мы в этом клубе, чтобы работать под его началом. Игра под его началом — это повод для гордости. Мы хотим остаться в клубе, но должны доказать это на поле», — приводит слова француза Marca со ссылкой на Movistar.