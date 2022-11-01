«Бавария» нацелена догнать «Унион»

Всего 1 очко отделяет лидера Бундеслиги «Унион» и чемпиона «Баварии». При равенстве баллов — на троне окажется именно «немецкая машина» из Мюнхена. У «Баварии» лучше разница забитых и пропущенных мячей на 16 голов, чем у «Униона»

Изменения в турнирной таблице

Призовая тройка немецкой Бундеслиги сохранилась. А вот на 4 место поднялась «Боруссия» из Дортмунда. «Шмели» сместили с этой строчки «Айнтрахт», который опустился на 5 позицию.

На две позиции вверх поднялся РБ «Лейпциг». Команда теперь шестая. Плюс три. Речь о «Вердере». «Музыканты» взлетели на 8 место в таблице.

Календарь и таблица Бундеслиги

А вот «Майнц 05» потерял 3 строчки и расположился на 9-й позиции. Минус два для «Боруссии» из Гладбаха (11 место).

Ну и что самое важное, «Байер» (16 место) снова в зоне вылета. Его по турнирке обошел «Штутгарт» (15 место) и занял спасительную строчку.

Чьи нервы крепче?

«Унион» постепенно сдаёт позиции. Клуб из Берлина едва удерживается на плаву в чемпионской гонке с мощной «Баварией». Причина — поражение от аутсайдера «Бохума» (1:2) в 11-м туре немецкого чемпионата.

В клубе понимают, ещё одна осечка, даже ничья — может лишить «Унион» первого места в чемпионате. Так в 12-м туре берлинские футболисты в родных стенах переиграли «Боруссию»из Гладбаха (2:1). Таким образом «Унион» набрал 26 очков и остался на лидирующей позиции.

Ян-Эрик Шупо-Мотинг globallookpress.com

«Бавария» на 2-м месте. У «мюнхенского коллектива» — 25 баллов. «Немецкая машина» дома разгромила «Майнц 05» со счётом 6:2.

За «Баварию» в субботний вечер, 29 октября забило полсостава. А именно Гнабри, Мусиала, Мане, Горецка, Тель и Шупо-Мотинг.

На 3-й строчке Бундеслиги идет «Фрайбург». Клуб на выезде обыграл «Шальке 04» (2:0). Таким образом команда заработала 24 балла и также продолжает погоню за «Унионом» и «Баварией».

Битва за Топ-4. «Айнтрахт» vs «Боруссия». Эту дуэль выиграли «чёрно-жёлтые» (2:1). За дортмундский коллектив голы забивали Брандт и Беллингем.

Юлиан Брандт globallookpress.com

После победы в очном противостоянии «Боруссия» набрала 22 очка, а «Айнтрахт» остался с 20 баллами.

Плотность среди ведущих команд высокая. Любая осечка и можно с 1-го места свалиться на 3. Или одна успешна игра — поможет подняться с 5-го места в тройку сильнейших.

А что в зоне вылета?

«Байер» снова оказался в опасной зоне чемпионата Германии. Бронзовый призёр уступил в гостях «Лейпцигу» (0:2) и опустился на 16 место.

Подвинул «фармацевтов» коллектив из «Штутгарта». «Швабы» одержали домашнюю победу над «Аугсбургом» (2:1). Этого успеха оказалось достаточно, чтобы подняться на 15 место в турнирной таблице.

Тур № 13

Матчи 13-го игрового дня в Бундеслиге пройдут с 4 по 6 ноября. Лидер турнира «Униона» в воскресенье, 6 ноября проведёт гостевой поединок против «Байера».

«Бавария» в субботу, 5 ноября отправится в гости к «Герте». «Боруссия» примет аутсайдера «Бохум».

Все прогнозы на Бундеслигу

Еще одна интересная пара свой матч сыграет в воскресенье. «Фрайбург» примет «Кёльн».