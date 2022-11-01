Футболист Медиалиги вызван в сборную Таджикистана на матч с Россией

Нападающий клуба Медийной футбольной лиги «БроукБойз»вызван в сборную Таджикистана на товарищеский матч с Россией.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Салам Ашурмамадов Фото: transfermarkt.world

Об этом «БроукБойз» сообщили в своих социальных сетях.

При этом в пресс-службе сборной Таджикистана отметили, что окончательный состав команды на игру с Россией будет объявлен 9 ноября.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

19-летний Ашурмамадов ранее выступал за «Истиклол» и «Истаравшан» из Таджикистана. Нападающий провел три матча в составе молодежной национальной команды, не отметившись результативными действиями.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.