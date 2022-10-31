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    Сборная России обязана сыграть с Таджикистаном сильнейшим составом

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Сборная России обязана провести товарищеский матч с Таджикистаном сильнейшим составом. Об этом сообщили в Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) со ссылкой на условия контракта между РФС и ФФТ.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Безусловно, это хороший спарринг для сборной Таджикистана. Все‑таки сборная России — четвертьфиналист домашнего чемпионата мира‑2018. В рейтинге ФИФА команда Карпина занимает 38‑е место.

    В этом году наша сборная впервые в своей истории пробилась в финальную часть Кубка Азии‑2023.

    И товарищеский матч со сборной России послужит хорошим этапом подготовки к финальной части азиатского первенства.

    Согласно подписанному договору, обе стороны обеспечивают участие сборных команд в предстоящем товарищеском матче в Душанбе в максимально сильном составе», — сказал пресс‑атташе Федерации футбола Таджикистана и национальной сборной Таджикистана Фаридун Салиев, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

    Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.

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