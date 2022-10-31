ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Зенит»В трех минутах от чуда. Кузяев выцарапал для «Зенита» победу в Краснодпре
    Все новости спорта

    Сборная России сыграет ноябрьские матчи двумя разными составами

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборная России планирует провести ноябрьские товарищеские матчи двумя разными составами. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Когда начнется сбор? После тура — 12–13 ноября.

    Объявление состава будет после тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем‑то имен.

    Если будет две игры, то в окончательный попадут 25–26 человек.

    Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

  • Головин не сыграет за сборную России в ноябрьских матчах
  • Читайте по теме

    • Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

    Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Верона» «Рому»?
  • «Верона» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Остановит ли «Монца» «Болонью»?
  • «Монца» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Позволит ли «Хетафе» подняться «Эльче» со дна?
  • «Эльче» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.45
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Монца — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эльче — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры