Сборная России сыграет ноябрьские матчи двумя разными составами

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Когда начнется сбор? После тура — 12–13 ноября.
Объявление состава будет после тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем‑то имен.
Если будет две игры, то в окончательный попадут 25–26 человек.
Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.
Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.