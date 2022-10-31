Сборная России сыграет ноябрьские матчи двумя разными составами

Сборнаяпланирует провести ноябрьские товарищеские матчи двумя разными составами. Об этом сообщил главный тренер национальной команды

«Когда начнется сбор? После тура — 12–13 ноября.

Объявление состава будет после тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем‑то имен.

Если будет две игры, то в окончательный попадут 25–26 человек.

Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре сыграет с командами Узбекистана и Таджикистана, а не с Ираном и Боснией и Герцеговиной, как планировалось изначально.

Матч со сборной Таджикистана запланирован на 17 ноября, а с командой Узбекистана — на 20 ноября. Обе игры команда Валерия Карпина проведет на выезде.