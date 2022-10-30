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    «Рубин» спасся от поражения в матче с «Балтикой»

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    Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    В составе гостей дубль оформил боснийский нападающий Гедеон Гузина, еще один мяч забил сербский защитник Иван Остойич.

    Голы казанцев записали на свой счет полузащитник Дмитрий Кабутов, защитник Егор Тесленко и белорусский нападающий Виталий Лисакович, сравнявший счет на 87-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Рубин — Балтика 3:3
    Голы: 0:1 Гедеон Гузина (3'), 0:2 Гедеон Гузина (37'), 1:2 Дмитрий Кабутов (43'), 1:3 Иван Остойич (47'), 2:3 Teslenko E. (58'), 3:3 Виталий Лисакович (87') Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Bezrukov R. (Солтмурад Бакаев, 73'), Игорь Горбунов (Камиль Муллин, 85'), Алексей Грицаенко, Олег Иванов (Kostyukov M., 56'), Дмитрий Кабутов, Виталий Лисакович, Артём Попов (Ленар Фаттахов, 56'), Teslenko E., Александр Зотов Балтика: Евгений Латышонок, Гедеон Гузина, Младен Кашчелан (Сергей Пряхин, 68'), Ян Казаев (Putsko A., 89'), Максим Кузьмин (Данил Клёнкин, 70'), Владислав Лазарев (Дмитрий Барков, 89'), Кирилл Маляров, Musaev T., Александр Осипов, Иван Остойич, Никола Радмановац Предупреждения: Виталий Лисакович (55'), Teslenko E. (58'), Владислав Лазарев (80'), Ленар Фаттахов (80')

    «Рубин» остался на 5-м месте с 27 очками. «Балтика» сыграла вничью в четвертом матче подряд и занимает второе место с 29 очком.

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    В другом матче столичный «Велес» с минимальным счетом победил «Кранодар-2» — 1:0.

    Автором единственного мяча стал защитник Евгений Макеев, который отличился уже на 3-й минуте первого тайма.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Велес — Краснодар-2 1:0
    Гол: 1:0 Makeev E. (3') Велес: Kosarevskiy P., Adeniyi S., Badoev K., Baranov P. (Denilkhanov M., 71'), Kabakhidze V., Kakhidze A., Kertanov K., Logua I. (Kiselev V., 75'), Makeev E., Prishchepa D., Yezhkov D. (Sarkisyan G., 71') Краснодар-2: Gayvoronskiy D., Harutyunyan G., Олег Исаенко, Karpov D. (Kutovoy M., 64'), Давид Кокоев (Kuchugura D., 64'), Ираклий Манелов (Oznobikhin O., 75'), Nduka I. D., Plotnikov N. (Gubzhokov I., 85'), Владислав Самко (Рустам Халназаров, 46'), Shtepa M., Григорий Жилкин Предупреждения: Baranov P. (34'), Badoev K. (66')

    «Велес» набрал 16 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар-2» остается в зоне вылета: 17-е место и 12 очков.

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