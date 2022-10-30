«Лацио» — «Салернитана»: счет матча 1:3, обзор голов

Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Салернитана 1:3
Голы: 1:0 Маттиа Цаканьи (41'), 1:1 Антонио Кандрева (51'), 1:2 Федерико Фасио (68'), 1:3 Булайе Диа (76') Лацио: Иван Проведель, Мануэль Лаццари, Николо Казале, Алессио Романьоли, Адам Марушич, Матиас Весино, Данило Катальди, Луис Альберто, Педро Родригес, Фелипе Андерсон, Маттиа Цаканьи Салернитана: Федерико Бонаццоли, Кшиштоф Пёнтек, Домагой Брадарич, Иван Радованович, Лассана Кулибали, Антонио Кандрева, Паскуале Маццокки, Федерико Фасио, Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер, Луиджи Сепе Предупреждения: Лассана Кулибали (56'), Сергей Милинкович-Савич (72'), Адам Марушич (75')