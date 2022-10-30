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    Клопп прокомментировал шансы «Ливерпуля» на топ-4

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоппа высказался после поражения от «Лидса» (1:2) в матче 14-го тура АПЛ. Он объяснил, при каких условиях команда может завершить сезона в топ-4.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «На самом деле, это не главная моя забота. Есть много других. Но, конечно, я не так глуп, чтобы не знать про отставание и про то, кто там наверху. Однако мы не можем квалифицироваться в Лигу чемпионов, играя так нестабильно, как мы делаем это сейчас.

    Надо исправляться — и тогда посмотрим, где мы окажемся. Знаем, что все возможно. Или многое возможно. Но для этого надо побеждать, а у нас пока не получается часто выигрывать», — цитирует немца Goal.

    Поле 12 матчей в АПЛ «Ливерпуль» занимает 9-е место в таблице с 16 очками на счету.

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