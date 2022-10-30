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    «Аталанта» всухую выиграла у «Эмполи»

    «Эмполи» — «Аталанта»: счет 0:2, обзор голов

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    «Аталанта» со счетом 2:0 выиграла на выезде у «Эмполи» в матче 12-го тура Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 32-й минуте полузащитник Ханс Хатебур забил первый гол в матче. Второй мяч на свой счет написал Адемола Лукман, отметившийся на 59-й минуте встречи.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Аталанта 0:2
    Голы: 0:1 Ханс Хатебур (32'), 0:2 Адемола Лукман (59') Эмполи: Гульельмо Викарио, Тайронн Эбюэхи, Кони де Винтер, Себастьяно Луперто, Либерато Кэкачей, Лиам Хендерсон, Рэзван Марин, Филиппо Бандинелли, Недим Байрами, Маттиа Дестро, Марко Пьяца Аталанта: Адемола Лукман, Rasmus Hojlund, Йоаким Мехле, Теун Коопмейнерс, Эдерсон, Марио Пашалич, Ханс Хатебур, Джорджио Скальвини, Мерих Демирал, Рафаэл Толой, Хуан Муссо Предупреждения: Кони де Винтер (38'), Маттиа Дестро (39'), Ханс Хатебур (83')

    «Аталанта» занимает 2-е место в таблице Серии А с 27 очками на счету. «Эмполи» остается с 11 очками и занимает 11-ю строчку.

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