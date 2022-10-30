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    Аршавин: Будет очень смешно, если Юран вернется в «Химки»

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что «Химки» не смогут избежать вылета из РПЛ под руководством Спартака Гогниева.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Химки» в 15-м туре чемпионата России проиграли «Динамо» со счетом 1:6.

    «Он осетин, очень эмоционален, все идет не так. Это плохо, но мы не будем ханжами, в обычной жизни у нас это тоже происходит. К сожалению, не может он себя сдержать.

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    • Мне кажется, он уже потерял нити управления командой. Я не верю, что проект пойдет в другую сторону с ним. Если придет Юран, будет очень смешно, но наблюдать за этим будет интересно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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