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    Гогниев о замене Глушакова: Реакция Дениса была неадекватной и неправильной

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    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев назвал «неадекватной» реакцию полузащитника команды Дениса Глушакова на замену.

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    Тренер заменил хавбека на 35-й минуте матча с «Динамо» (1:6), на поле вышел Данил Казанцев. Сразу после замены Глушаков убежал в раздевалку. Гогниев, глядя в сторону тоннеля, в который убежал хавбек, крикнул: «Домой, #####! Домой, #####!»

    «Глушаков такой же футболист, как и все. Если тренер принял такое решение, то это решение тренера — не просто так самоутверждаюсь.

    Денис сильный игрок, выступал в сборной, но есть реалии. То, что здесь и сейчас. Имя работает на тебя, но есть здесь и сейчас.

    Когда тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно. Особенно если ты капитан команды.

    Мое мнение — реакция Дениса была неадекватной и неправильной. Я вправе поменять кого угодно как тренер. Потому что на мне результат.

    Казанцев хорошо вышел, связал игру. Да, были обрезы, но у него просто нет опыта играть на таком уровне.

    Мне нужны мотивированные футболисты, с горящими глазами, которые даже если ошибаются, все равно хотят забить и победить.

    Мы могли сегодня забить больше, было много подходов. Конечно, когда несколько голов пропускаешь, тяжело выбраться. Но мы станем только сильнее», — сказал Гогниев «Матч ТВ».

    Отметим, что на 18-й минуте игры главный тренер «Химок» поспорил с судьей Яном Бобровским, за что получил желтую карточку.

    По окончании первого тайма Гогниев продолжил спор с арбитром. Бобровский показал специалисту вторую желтую и удалил его до конца матча.

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