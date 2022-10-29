Гогниев о замене Глушакова: Реакция Дениса была неадекватной и неправильной

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев назвал «неадекватной» реакцию полузащитника команды Дениса Глушакова на замену.

Тренер заменил хавбека на 35-й минуте матча с «Динамо» (1:6), на поле вышел Данил Казанцев. Сразу после замены Глушаков убежал в раздевалку. Гогниев, глядя в сторону тоннеля, в который убежал хавбек, крикнул: «Домой, #####! Домой, #####!»

«Глушаков такой же футболист, как и все. Если тренер принял такое решение, то это решение тренера — не просто так самоутверждаюсь.

Денис сильный игрок, выступал в сборной, но есть реалии. То, что здесь и сейчас. Имя работает на тебя, но есть здесь и сейчас.

Когда тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно. Особенно если ты капитан команды.

Мое мнение — реакция Дениса была неадекватной и неправильной. Я вправе поменять кого угодно как тренер. Потому что на мне результат.

Казанцев хорошо вышел, связал игру. Да, были обрезы, но у него просто нет опыта играть на таком уровне.

Мне нужны мотивированные футболисты, с горящими глазами, которые даже если ошибаются, все равно хотят забить и победить.

Мы могли сегодня забить больше, было много подходов. Конечно, когда несколько голов пропускаешь, тяжело выбраться. Но мы станем только сильнее», — сказал Гогниев «Матч ТВ».

Отметим, что на 18-й минуте игры главный тренер «Химок» поспорил с судьей Яном Бобровским, за что получил желтую карточку.

По окончании первого тайма Гогниев продолжил спор с арбитром. Бобровский показал специалисту вторую желтую и удалил его до конца матча.