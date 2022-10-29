«Ливерпуль» — «Лидс»: счет матча 1:2. обзор голов

На 4-й минуте мерсисайдцы привезли гол в свои ворота. Гомес просто покатил мяч с фланга в штрафную, не посмотрев туда, Алисон был к этому не готов, и Родриго спокойно переправил мяч в незащищённые ворота.
На 14-й минуте «Ливерпуль» отыгрался. Трент навесил слева в штрафную, Меслье, выйдя из ворот, толком не попал по мячу. Тот прилетает к Робертсону, который выполнил навесную передачу к штанге, где Салах в касание точно пробил в ближний угол ворот.
На 89-й минуте Ньонто на левом фланге в окружении трёх соперников смог выполнить передачу в штрафную «Ливерпуля», Бэмфорд мягко навесил на Саммервилла, а тот пробил мимо Алисона в правый нижний угол ворот.
«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в таблице АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.