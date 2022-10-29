«Ливерпуль» — «Лидс»: счет матча 1:2. обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:2.

На 4-й минуте мерсисайдцы привезли гол в свои ворота. Гомес просто покатил мяч с фланга в штрафную, не посмотрев туда, Алисон был к этому не готов, и Родриго спокойно переправил мяч в незащищённые ворота.

На 14-й минуте «Ливерпуль» отыгрался. Трент навесил слева в штрафную, Меслье, выйдя из ворот, толком не попал по мячу. Тот прилетает к Робертсону, который выполнил навесную передачу к штанге, где Салах в касание точно пробил в ближний угол ворот.

На 89-й минуте Ньонто на левом фланге в окружении трёх соперников смог выполнить передачу в штрафную «Ливерпуля», Бэмфорд мягко навесил на Саммервилла, а тот пробил мимо Алисона в правый нижний угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Лидс 1:2 Голы: 0:1 Родриго Морено (4'), 1:1 Мохамед Салах (14'), 1:2 Крисенсио Саммервилл (89') Ливерпуль: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Харви Эллиотт, Фабиньо, Тьяго, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Дарвин Нуньес Лидс: Родриго Морено, Крисенсио Саммервилл, Бренден Ааронсон, Джек Харрисон, Марк Рока, Тайлер Адамс, Паскаль Стрёйк, Лиам Купер, Робин Кох, Расмус Кристенсен, Иллан Меслье Предупреждение: Крисенсио Саммервилл (90 + 1')

«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в таблице АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.