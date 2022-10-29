Лаксальт — о победе 6:1: Мы могли забить «Химкам» еще больше

Защитниквысказал мнение о разгромной победе над(6:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Думаю, мы все же могли бы завершить матч не пропуская, не давая возможность "Химкам" забить, когда матч уже почти завершен.

Но получилось так, как получилось. В первом тайме у нас были моменты, в которых мы могли забить еще больше», — сказал Лаксальт «Спорт-Экспрессу».

Уругваец также ответил на вопрос о том, был ли матч против «Химок» самым легким в этом сезоне для «Динамо».

«Нет, просто таков результат. Да, "Химки" и в прошлом туре проиграли "Спартаку" 0:5, но так сложилось.

Чемпионат долгий, надеюсь, что у них все будет получше. Но мы должны думать о себе и продолжать усердно работать в оставшихся матчах до паузы на игры сборных», — добавил Лаксальт.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков). «Динамо» идет на пятом месте с 26 очками.