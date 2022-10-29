«Альмерия» — «Сельта»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 12-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу над— 3:1.

Счет в матче на 25-й минуте открыли гости — отличился полузащитник Габриэль Вейга.

Но на 32-й минуте клуб из Виго остался в меньшинстве — Вейга получил прямую красную карточку.

На 52-й минуте бразильский нападающий Лазаро сравнял счет, а на 60-й минуте полузащитник Сезар вывел «Альмерию» вперед.

Победную точку в компенсированное время поставил хавбек Иньиго Эгварас.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Сельта 3:1 Голы: 0:1 Габриэль Вейга (25'), 1:1 Lazaro (52'), 2:1 César De La Hoz (60'), 3:1 Inigo Eguaras (90 + 6') Альмерия: Fernando Martinez, Убулан Мендес, Родриго Эли, Срджян Бабич, Sergio Akieme, Лукас Робертоне, César De La Hoz, Leo Baptistao, Гонсало Мелеро, Адриан Эмбарба, Эль Билал Туре Сельта: Jorgen Strand Larsen, Яго Аспас, Оскар, Франсиско Пейнадо, Габриэль Вейга, Карлес Перес, Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Оскар Мингуэза, Агустин Маркесин Предупреждения: Адриан Эмбарба (22'), César De La Hoz (27'), Гонсало Мелеро (84'), Родриго Эли (90 + 2') Удаление: Габриэль Вейга (32')

«Альмерия» с 13 очками обошла «Сельту» (11 очков и 15-я строчка) в турнирной таблице Ла лиги, где занимает 13-е место.