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    Москалев назначен на матч «Краснодар» — «Зенит», Любимову доверили игру между «Локомотивом» и ЦСКА

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    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 15-го тура РПЛ.

    Владимир Москалев
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    Владимир Москалев

    28 октября (пятница)

    «Оренбург» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Алексей Тюмин.

    29 октября (суббота)

    «Динамо» — «Химки»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.

    «Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Арам ПЕтросян; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Артем Чистяков; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гончар.

    30 октября (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Сочи» — «Урал»: судья — Антон Фролов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

    «Спартак» — «Торпедо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Краснодар» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Константин Юданов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Николай Левников.

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