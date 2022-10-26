Булыкин: В «Химках» все очень плачевно. И закончится это тоже плачевно

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, что уне будет проблем предстоящем матче с

«Динамо выиграет этот матч и поправит свое положение в таблице. В "Химках" все очень плачевно, и закончится это тоже плачевно. В первую очередь нужно думать о футболе, а там больше думали про какие‑то свои вопросы. Если плохо подготовятся во время зимней паузы, все будет печально.

У "Химок" в этом плане все непонятно, то меняют, то возвращают, то ставят нового тренера — это тоже проблема, из‑за которой у клуба многое не ладится. Что будет с Гогниевым, никто не расскажет, но будем надеяться, что ему дадут поработать во время зимней паузы.

Главный тренер "Динамо" Йоканович не обезопасил себя от отставки последними положительными результатами. Планы и желание у руководства было совершенно другие, учитывая прошлый сезон. Думаю, здесь будут смотреть в конце этого года, выполнил ли он те задачи, которые перед ним ставило руководство», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Матч 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Химки» пройдет 29 октября, начало — в 14:00 мск.

«Химки» не выиграли ни одного матча после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера в начале августа.