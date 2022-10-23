Гогниев о «Химках»: Уйти — значит сдаться

Спартак Гогниев Фото: globallookpress.com
41-летний специалист был назначен 2 сентября, с тех пор у команды 7 поражений и 3 ничьих. В 14-м туре РПЛ она крупно проиграла «Спартаку» (0:5).
«Уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти — значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба.
У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы.
Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время.
Результат не показатель нашей работы. По одной игре со "Спартаком" не надо судить», — сказал Гогниев «Спорт-Экспрессу».