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    Гогниев о «Химках»: Уйти — значит сдаться

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    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заявил, что не собирается покидать подмосковный клуб.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    41-летний специалист был назначен 2 сентября, с тех пор у команды 7 поражений и 3 ничьих. В 14-м туре РПЛ она крупно проиграла «Спартаку» (0:5).

    «Уйти? Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти — значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба.

    У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы.

    Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время.

    Результат не показатель нашей работы. По одной игре со "Спартаком" не надо судить», — сказал Гогниев «Спорт-Экспрессу».

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