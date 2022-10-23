«Бохум» — «Унион»: счет матча 2:1 обзор голов

Счет на 43-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Филипп Хофман. А на 71-й минуте форвард Геррит Хольтман удвоил преимущество «Бохума».
Берлинцы отквитали один мяч только в компенсированное время — гол забил сербский форвард Милош Пантович.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Унион 2:1
Голы: 1:0 Филипп Хофман (43'), 2:0 Геррит Хольтман (71'), 2:1 Милош Пантович (90 + 3') Бохум: Мануэль Риман, Кристиан Гамбоа (Tim Oermann, 87'), Эрхан Машович, Иван Ордец, Данило Соарес, Philipp Forster (Костас Стафилидис, 79'), Джорди Осей-Туту (Геррит Хольтман, 65'), Энтони Лосийя, Кевин Штёгер, Кристофер Антви-Адджей (Patrick Osterhage, 79'), Филипп Хофман (Сильвер Ганвула, 65') Унион: Жордан Сьебатшё, Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 63'), Нико Гисельман (Юлиан Рюэрсон, 63'), Яник Хаберер (Милош Пантович, 20'), Рани Хедира, Андраш Шчафер, Кристофер Триммель (Tim Skarke, 71'), Диогу Лейте, Робин Кнохе, Пауль Еккель, Фредерик Реннов Предупреждения: Иван Ордец (17'), Пауль Еккель (35'), Юлиан Рюэрсон (70'), Tim Skarke (78'), Кевин Штёгер (85')
«Унион» с 23 очками остался на первом месте в таблице Бундеслиги, на балл опережая «Баварию». «Бохум» с 7 очками поднялся на 17 место.