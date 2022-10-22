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    РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Спартак» принимает «Химки», «Зенит» встретится с «Сочи»

    Результаты и расписание 14-го тура Российской Премьер-Лиги

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    С 22 по 24 октября пройдут матчи 14-го тура чемпионата России по футболу

    «Пари НН» — «Краснодар» 0:2

    В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» принимал «Краснодар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

    На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. Результативную передачу отдал нападающий «быков» Джон Кордоба. На 48-й минуте хавбек «Пари Нижнего Новгорода» Мамаду Майга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Позже поле покинул защитник хозяев Никита Каккоев. В компенсированное время встречи «Краснодар» укрепил преимущество в счёте — гол забил Кордоба.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Краснодар 0:2
    Голы: 0:1 Akhmetov I. (17'), 0:2 (90+8') Пари НН: Agapov I., Goylo N., Kakkoev N., Maiga M., Masoero L., Mikhailov I., Penchikov D. (Kornyushin D., 78'), Rybchinskiy D. (Milson, 46'), Shiltsov K. (Zhigulev I., 56'), Yansane M. (Suleymanov T., 56'), Yuldoshev I. (Nabiullin E., 67') Краснодар: Akhmetov I. (Apekov R., 79'), Banjac M., Cordoba J., Kevin (Matsukatov A., 72'), Olusegun O. (Ionov A., 46'), Pantaleao K., Ramirez C., Safonov M., Sorokin E., Spertsyan E., Volkov S. (Petrov S., 63') Предупреждения: Yuldoshev I. (13'), Maiga M. (43'), Volkov S. (47'), Maiga M. (48'), Ramirez C. (79'), Kakkoev N. (83'), Cordoba J. (88'), (90+5') Удаление: Kakkoev N. (90+2')

    «Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).

    «Факел» — «Ростов»

    22 октября 16:30

    «Локомотив» — «Динамо»

    22 октября 19:00

    «Оренбург» — ЦСКА

    23 октября 14:00

    «Спартак» — «Химки»

    23 октября 16:30

    «Ахмат» — «Торпедо»

    23 октября 19:00

    «Урал» — «Крылья Советов»

    24 октября 17:30

    «Зенит» — «Сочи»

    24 октября 20:00

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