Венгерский журналист: Пресс-конференции Черчесова иногда странные, но его тренировки — это топ-уровень

Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о главном тренере «Ференцвароша»

По слова Борбола, в «Ференцвароше» не боятся санкций из-за того, что у них российский тренер.

«Ференцварош не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.

Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень», — приводит слова венгерского журналиста Sport24.

В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.