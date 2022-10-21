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    Венгерский журналист: Пресс-конференции Черчесова иногда странные, но его тренировки — это топ-уровень

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о главном тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    По слова Борбола, в «Ференцвароше» не боятся санкций из-за того, что у них российский тренер.

    «Ференцварош не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем все доказал и заработал положительную репутацию.

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    • Черчесов настоящий жесткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой — это топ-уровень», — приводит слова венгерского журналиста Sport24.

    В прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством Черчесова выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

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