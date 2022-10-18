Примера. «Реал» сыграет с «Эльче», «Барселона» примет «Вильярреал»

«Севилья» — «Валенсия» 1:1

В стартовом матче 10-го тура Примеры «Севилья» и «Валенсия» сыграли вничью со счетом 1:1.

Счет на 6-й минуте встречи открыл Эдинсон Кавани. За 4 минуты до конца основного времени Эрик Ламела спас хозяев от поражения.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Валенсия 1:1 Голы: 0:1 Эдинсон Кавани (6'), 1:1 Эрик Ламела (86') Севилья: Яссин Буну, Гонсало Монтьель (Эрик Ламела, 46'), Jose Carmona (Хесус Навас, 31'), Tanguy Nianzou (Kike Salas, 58'), Маркос Акунья (Томас Делейни, 46'), Алекс Теллес, Алехандро Гомес, Неманья Гудель, Иско (Иван Ракитич, 69'), Оливер Торрес, Рафаэль Мир Висенте Валенсия: Эдинсон Кавани (Marcos De Sousa, 63'), Lino, Илаш Мориба (Габриэл Паулиста, 75'), Уго Гильямон, Юнус Муса (Андре Алмейда, 75'), Хосе Гайя, Эрай Джёмерт, Муктар Дьякаби, Тьерри Корреа, Димитри Фулкье (Николас Гонсалес, 72'), Георгий Мамардашвили Предупреждения: Jorge Sampaoli (45 + 2'), Самуэль Лино (59'), Димитри Фулкье (63'), Томас Делейни (64'), Kike Salas (79'), Николас Гонсалес (80'), Джастин Клюйверт (85'), Иван Ракитич (90 + 4'), Муктар Дьякаби (90 + 4'), Алехандро Гомес (90 + 11') Удаление: Kike Salas (90 + 12')

В конце встречи Кике Салас получил красную карточку и «Валенсия» получила возможность пробить пенальти. Хосе Луис Гайя не смог реализовать шанс.

«Валенсия» с 15 очками идет на 8-м месте в таблице, «Севилья» с 10 баллами занимает 11-ю позицию.

«Хетафе» — «Атлетик» 2:2

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Хетафе» и «Атлетик» сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале матча Иньяки Уильямс забил первый мяч, но Карлес Аленья сравнял счет. «Баски» снова вышли вперед после гола Рауля Гарсии. От поражения хозяева спаслись благодаря мячу Мунира Эль-Хаддади.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Атлетик 2:2 Голы: 0:1 Иньяки Уильямс (2'), 1:1 Карлос Аленья (27'), 1:2 Рауль Гарсия (62'), 2:2 Мунир Эль-Хаддади (76') Хетафе: Давид Сория, Дамиан Суарес, Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас (Fabrizio German Angileri, 72'), Луис Милья, Неманья Максимович (Мунир Эль-Хаддади, 73'), Карлос Аленья (Angel Algobia, 85'), Борха Майораль (Порту Кристиан, 85'), Энес Унал (Juanmi Latasa, 90') Атлетик: Иньяки Уильямс, Икер Муньяин (Алехандро Беренгер, 55'), Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 56'), Nicholas Williams (Ойер Саррага, 74'), Микель Весга, Андер Эррера (Дани Гарсия, 74'), Иньиго Лекуэ, Иньиго Мартинес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос Арана (Юри Берчиче, 56'), Унай Симон Предупреждения: Хуан Иглесиас (14'), Ойан Сансет (18'), Дамиан Суарес (19'), Домингуш Дуарте (25'), Карлос Аленья (31'), Quique Sanchez Flores (45 + 1'), Хайме Мата (45 + 1'), Андер Эррера (64'), Ойер Саррага (80'), Angel Algobia (90 + 1'), Иньиго Мартинес (90 + 2')

У «Атлетика» 18 очков. Он идет 6-м. «Хетафе» занимает 15-ю позицию с 9 баллами.

«Атлетико» — «Райо Вальекано» 1:1

Мадридский «Атлетико» дома не сумел довести до победы матч с «Райо Вальекано» в 10-м туре Примеры.

Игра закончилась вничью 1:1. Хозяева вели до самой концовки. У них отметился Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Райо Вальекано 1:1 Голы: 1:0 Альваро Мората (20'), 1:1 Радамель Фалькао (пенальти) (90 + 2') Атлетико: Иво Грбич, Науэль Молина, Стефан Савич, Jose Maria Gimenez, Рейнилду Мандава, Родриго Де Пауль (Сауль Ньигес, 76'), Аксель Витсель (Анхель Корреа, 61'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Янник Карраско, 40'), Антуан Гризманн, Альваро Мората (Матеус Кунья, 61') Райо Вальекано: Falcao, Альваро Гарсия (Pablo Munoz, 80'), Хосе Посо (Сантьяго Комесанья, 46'), Иси Паласон (Унаи Лопес, 87'), Пате Сисс (Ранди Нтекья, 89'), Óscar Valentín (Серхио Камельо, 61'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Abdul Mumin, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Стефан Савич (47'), Сауль Ньигес (88'), Jose Maria Gimenez (90 + 1')

От поражения гостей спас нападающий Радамель Фалькао, забивший в компенсированное время.

С 20 очками «матрасники» занимают 3-е место. У «Райо Вальекано» 12 очков, с которыми он идет на 10-й позиции.

«Вальядолид» — «Сельта»

19 октября, 20:00 мск

«Кадис» — «Бетис»

19 октября, 20:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»

19 октября, 21:00 мск

«Эльче» — «Реал»

19 октября, 22:00 мск

«Альмерия» — «Жирона»

20 октября, 20:00 мск

«Осасуна» — «Эспаньол»

20 октября, 21:00 мск

«Барселона» — «Вильярреал»

20 октября, 22:00 мск