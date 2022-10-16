«Рубин» — «Краснодар-2»: счет матча 5:2, обзор голов

Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Краснодаром-2» (5:2) в матче 14-го тура Первой лиги.
В составе хозяев голы забили Руслан Безруков, Игорь Горбунов, Джоэль Фамейе, Михаил Костюков и Виталий Лисакович. У краснодарцев отличились Данил Карпов и Владислав Самко.
Футбол. Россия. ФНЛ
Рубин — Краснодар-2 5:2
Голы: 1:0 Bezrukov R. (28'), 2:0 Gorbunov I. (35'), 3:1 Fameyeh J. (49'), 3:2 Samko V. (56'), 4:2 Kostyukov M. (77'), 5:2 Lisakovich V. (82')
Рубин: Belenov A., Apshatsev M. (Chuperka V., 80'), Bezrukov R. (Bakaev S., 71'), Dzagoev A., Fameyeh J. (Lisakovich V., 81'), Gorbunov I. (Kostyukov M., 71'), Gritsaenko A., Ivanov O. (Zotov A., 66'), Martynovich A., Popov A., Samoshnikov I.
Краснодар-2: Grishin V., Harutyunyan G., Isaenko O., Karpov D., Kokoev D. (Kuchugura D., 68'), Kutovoy M. (Oznobikhin O., 46'), Manelov I. (Khalnazarov R., 46'), Nduka I. D. (Plotnikov N., 53'), Samko V. (A.A., 83'), Sukhoruchenko M., Zhilkin G.
Предупреждения: Ivanov O. (14'), Kokoev D. (45'), Gorbunov I. (45'), (81'), Bakaev S. (81'), Lisakovich V. (84')
«Рубин» набрал 25 очков и расположился в таблице на 4-м месте. «Краснодар-2» с 12 очками идет на 16-й позиции.
Календарь и таблица ФНЛ
Тульский «Арсенал» на выезде проиграл столичному «Велесу» со счетом 0:1
Единственный гол на счету полузащитника Владимир Кабахидзе, который отличился на 28-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Велес — Арсенал Тула 1:0
Гол: 1:0 Kabakhidze V. (28')
Велес: Kuznetsov A., Badoev K., Bokoev M., Kabakhidze V., Kakhidze A. (Prishchepa D., 73'), Kertanov K. (M.D., 85'), Kiselev V. (Batsuev A., 73'), Logua I. (Baranov P., 78'), Makeev E., M.D., Sarkisyan G. (Yezhkov D., 79')
Арсенал Тула: Shamov E., Despotovic D. (Grigoryan A., 46'), Grigalava G., Kaynov M. (Khabibov A., 46'), Lutsenko E., Panchenko K., Pomerko A., Serikov I., Shumskikh A. (Stavpets A., 76'), Stepanov D. (Nasyrov I., 58'), Sukhanov A. (Sokol A., 58')
Предупреждения: Kabakhidze V. (11'), Lutsenko E. (67'), Nasyrov I. (83'), Yezhkov D. (90+1'), M.D. (90+5')
Это поражение стало для туляков вторым подряд в Первой лиге. «Арсенал» с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, находясь в 1 очке от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ.
Прогнозы на ФНЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.
За хоязев голы забили Филипп Дворецков и Максим Ширяев, а за дагестанскую команду отличился Идар Шумахов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Динамо-Махачкала 2:1
Голы: 1:0 Dvoretskov F. (22'), 2:0 Shiryaev M. (74'), 2:1 Shumakhov I. (76')
Нефтехимик: Obukhov I., Berdnikov A. (Shorkin M., 63'), Cherkes E., Denisov R., Dvoretskov F. (Laikin M., 64'), Galiulin V. (Zorin B., 89'), Kalugin N., Shiryaev M., Shkolik I. (Kotov P., 63'), Sitdikov M., Uridia M. (Barsov M., ')
Динамо-Махачкала: Khamkoyev K., Alibekov M., Atabaev E., Gasanov S., Glushkov N., Ibragimov K. (Sundukov T., 46'), Khalimbekov R. (Magomedov R., 71'), Lysenko S. (Abduragimov R., 46'), Shumakhov I., Vagidov A. (Gadzhiev A., 61'), Yusupov Z. (Isaev S., 81')
Предупреждения: Kalugin N. (57'), Yusupov Z. (78'), Laikin M. (85'), Shkolik I. (85'), Gadzhiev A. (88')
Нефтехимик« занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ (19 очков), махачкалинское "Динамо — 10-е (18 очков).
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В параллельном матче астраханский 'Волгарь' на своем поле переиграл ярославский 'Шинник' — 1:0.
Единственный гол забил форвард 'волжан' Илья Стефанович.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Шинник 1:0
Гол: 1:0 Stefanovich I. (44')
Волгарь: Smirnov O., Kozlov D., Lesnikov D. (Deljkin A., 65'), Loktionov R., Nosov A. (Gilyazetdinov A., 65'), Pavlishin A. (Rashchenya I., 85'), Pechenkin N., Smirnov D., Stefanovich I., Tsarukyan V. (Ageev M., 76'), Vedernikov D.
Шинник: Filippov M., Emeljanov R. (Kanaev M., 70'), Gongapshev A. (Batyutin A., 70'), Kulishev A. (Razborov A., 83'), Leontjev I. (Gruznov I., 46'), Osipov E., Pokidyshev N., Savinov A., Semenov A., Sokolov I. (Nizamutdinov E., 58'), Zinkov V.
Предупреждения: Gongapshev A. (52'), Zinkov V. (57'), Vedernikov D. (68'), Ageev M. (88')
'Волгарь' расположился на 5-й позиции в турнирной таблице ФНЛ (23 очка), 'Шинник' — на 9-й (18 очков).